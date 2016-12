Intossicazione monossido, una famiglia di 5 persone all'ospedale

Una famiglia di 5 persone, tra genitori e ragazzi, è stata soccorsa intorno alle 8 di sabato 31 dicembre a Limbiate, in via D'Azeglio, per sospetta intossicazione da monossido.

Sul posto, inviati dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), sono subito giunti i sanitari che hanno prestato le prime cure al nucleo famigliare, che presentava i sintomi dell'intossicazione: svenimenti, forte nausea e vomito.

Sono stati tutti portati al Niguarda. Le loro condizioni sono serie ma nessuno è per fortuna in pericolo di vita.

Si cerca ora di capire che cosa abbia scatenato la reazione, e si sta controllando l'impianto di riscaldamento dell'abitazione.