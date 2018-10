Inveruno: operaio di 21 anni schiacciato da un bancale, rischia la gamba per l'incidente

Rischia di perdere la gamba un operaio di 21 anni vittima di un incidente sul lavoro all'interno di un deposito dell'ex Carapelli, in corso Italia a Inveruno (Milano).

Nel pomeriggio di lunedì, poco prima delle 17, il giovane di origini senegalesi è rimasto schiacciato da un bancale. Il pallet gli è rovinato sulla gamba e l'operaio rischia di perderla.

Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118 in codice rosso, anche se il ferito è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Ora è ricoverato all'ospedale di Legnano. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Inveruno e il personale dell'Ats.