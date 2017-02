Incidente a Segrate, una ragazzina di 17 anni investita sulla Cassanese: morta sul colpo

Dramma lunedì sera a Segrate, nel Milanese, dove una ragazzina di diciassette anni è morta dopo essere stata investita da un'auto (video: le prime immagini sul posto, i rilievi delle forze dell'ordine).

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 sulla strada provinciale Cassanese, all’altezza del civico 222.

La giovane è stata travolta, per cause ancora da accertare, da una Citroen Xsara Picasso, guidata da un uomo di cinquantasei anni che si è immediatamente fermato dopo lo schianto.

Sul posto, nel disperato tentativo di salvare la vita alla giovane, sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo per la ragazzina non c’è stato nulla da fare. La giovane, per cause da accertare, stava camminando a bordo carreggiata in un tratto a scorrimento veloce dove non ci sono nè strisce pedonali nè marciapiedi.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale di Segrate e dai carabinieri di San Donato Milanese.

Per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine la Cassanese è stata chiusa al traffico in direzione Pioltello, con inevitabili disagi alla circolazione nelle vie limitrofe.

Nella pagina seguente, il video dal luogo dell'incidente (B & V Photographers)