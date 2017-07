Donna investita da treno per Cadorna: grave, circolazione bloccata sulla Varese-Milano

Dramma mercoledì pomeriggio a Malnate, nel Varesotto, dove una donna di sessantadue anni è stata investita da un treno partito da Varese e diretto a Milano Cadorna.

L’incidente - le cui cause sono ancora tutte da accertare - è avvenuto verso le 17 all’altezza del passaggio a livello che si trova pochi metri prima dell’ingresso della stazione. Il macchinista del convoglio, secondo le prime informazioni, sarebbe riuscito a rallentare la corsa prima dell’impatto - comunque violento - con la vittima.

La donna, soccorsa da ambulanza, auto medica e vigili del fuoco, è in condizioni gravi ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul posto anche gli agenti della Questura di Varese, ora al lavoro per cercare di ricostruire con esattezza i motivi per cui la donna si trovava sui binari.

L’incidente, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione sulla linea Laveno-Varese-Saronno-Milano, dove si registrano ritardi e cancellazioni.