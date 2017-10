Ragazzo investito da un treno nella stazione Garibaldi: convogli Trenord nel caos. Le foto

Un uomo di 30 anni è stato investito da un treno nei pressi della stazione Milano Porta Garibaldi, martedì mattina attorno alle 8.06. Le sue condizioni non sarebbero gravi anche se in un primo sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica in codice rosso, poi declassato a verde.

L'incidente - non è chiaro se sia un tentativo di suicidio o altro - ha bloccato la circolazione di diverse linee ferroviarie. Stando a quanto riferito dal personale dei vigili del fuoco, il ferito è stato urtato da un treno in arrivo da Bergamo all'interno della galleria.

Trenord sul proprio sito spiega che per consentire gli accertamenti delle Autorità competenti a seguito dell'investimento di una persona in prossimità della stazione di Garibaldi, sono possibili ritardi al momento stimati fino a 60 minuti, cancellazioni e variazioni.

Le direttrici Trenord colpite sono la Luino-Gallarate-Malpensa; la la Chiasso-Como-Monza-Milano; la Lecco-Molteno-Monza-Milano; la Bergamo-Carnate-Milano; la Malpensa-Milano Centrale; la Malpensa-Milano Cadorna e la Lecco-Carnate-Milano.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polfer e gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco.

La situazione dei treni dopo l'incidente a Garibaldi

(Cliccando sull'immagine si potrà vedere la diretta).