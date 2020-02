Milano Lancetti, 66enne resta incastrato tra treno e banchina: perde una gamba

Ha perso una gamba l'uomo di 66 anni che nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio è stato investito da un treno del passante ferroviario nella stazione di Milano Lancetti. Sul posto erano intervenuti 118, vigili del fuoco e Polfer.

L'incidente

In base alla ricostruzione fatta dalla questura dopo aver visionato i filmati delle telecamere, la vittima è finita con una gamba sotto al convoglio dopo essere caduta: i video lo mostrano avvicinarsi al treno zoppicando e poi perdere l'equilibrio per cause ancora da accertare.

Dopo la caduta il 66enne è rimasto incastrato con l'arto inferiore tra il treno e la banchina: per liberarlo il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza e i pompieri hanno lavorato per più di un'ora. L'uomo è poi stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Ricoverato in gravi condizioni

Le sue condizioni erano molto gravi e in seguito al ricovero gli è stata amputata una gamba sotto al ginocchio. La vittima - riferiscono dal nosocomio - è in prognosi riservata: ha subito un grave shock emorragico e al momento si trova ricoverata, in coma farmacologico, nel reparto di terapia intensiva. La copiosa perdita di sangue ha portato diverse complicazioni: non è ancora escluso il pericolo di vita.