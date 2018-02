Ragazzo travolto e ucciso da un treno nella stazione di Quarto Oggiaro: morto sul colpo

Travolto da un treno all'interno della stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro: così è morta una persona mercoledì mattina, pochi minuti prima delle 7.30. Secondo le prime informazioni del 118, si tratterebbe di un ragazzo intorno ai 30 anni.

L'incidente - anche se non è ancora chiara la dinamica, quindi non è escluso che possa trattarsi di un suicidio - è avvenuto lungo i binari percorsi dalla linea S3 di Trenord, per questo tutti i treni su quella tratta al momento sono stati cancellati per permettere il lavoro delle autorità giudiziarie. Ritardi anche sui treni per e da Malpensa.

Dopo la chiamata al 112, nella stazione di via Amoretti sono intervenute due ambulanze, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Ecco le linee Trenord interrotte o rallentate dopo l'incidente a Quarto Oggiaro

Laveno-Varese-Saronno-Milano, Novara-Saronno-Milano, Como-Saronno-Milano, Saronno-Milano-Lodi.

Trenord invita i passeggeri a prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione: "Tutti i treni della linea S3 sono al momento cancellati. I treni diretti/provenienti a/da Malpensa aeroporto, Varese/Laveno, Como e Novara possono subire ritardi fino a 40 minuti".

L'alternativa di viaggio? "Per le cancellazioni della linea S3, si possono utilizzare i treni della linea S1".