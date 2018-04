Attraversa in stazione dai binari ma viene travolto da un treno: è in prognosi riservata

Stava attraversando dai binari, in un punto proibito, quando ha notato il treno in arrivo ma non ha fatto in tempo a scansasi completamente. Il convoglio lo ha centrato sulla gamba destra. Così, un uomo di 45 anni è stato travolto nella stazione ferroviaria di Rho (Milano). Le sue condizioni - secondo quanto riferito dai soccorritori del 118 - sono gravissime ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

L'incidente è avvenuto attorno alle 23 di giovedì. Sul posto, piazza Libertà, sono subito intervenuti i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza arrivati con ambulanza e automedica. Il 45enne, un cittadino ucraino, ha riportato un'importante ferita ad una gamba, tanto che la prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho e la polizia ferroviaria. I treno coinvolto nell'incidente - stando a quanto riferito dai militari - arrivava da Varese e diretto a Milano.