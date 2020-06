Va a comprare iPhone (e cuffie) e intesta il finanziamento a un "altro": truffatore arrestato

Aveva scelto solo il meglio. Cellulare ultimo modello, con tutte le comodità del caso, e cuffie annesse, anche in quel caso le ultime uscite sul mercato. Tanto, almeno nei suoi piani, a pagare poi non sarebbe stato di certo lui.

Un uomo di 29 anni, cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato sabato sera nel negozio Unieuro di Rozzano mentre tentata di acquistare, a modo suo, un iPhone 11 Pro max e delle AirPods Pro. A bloccarlo sono stati i carabinieri della tenenza cittadina, che hanno raccolto la chiamata dei dipendenti del locale, insospettiti da alcuni atteggiamenti sospetti del 29enne.

Quando i militari sono arrivati nel negozio, in pochissimo hanno accertato che il truffatore stava cercando di ottenere un finanziamento con un documento - falso, ma valido per l'espatrio - che non riportava i suoi reali dati anagrafici. A quel punto per l'uomo sono scattate la manette sia per il tentativo di raggiro - il valore della merce era di quasi 1.600 euro -, sia per il possesso del documento. Il 29enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma ed è poi stato processato per direttissima.