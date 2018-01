Uomo incappucciato fa irruzione a Mediaset durante la diretta della D'Urso: "Ecco chi era"

"Volevo rassicurarvi perché tutti i più importanti siti d’informazione hanno riportato quello che è successo ieri". Così, martedì pomeriggio - al termine della puntata di Pomeriggio Cinque -, Barbara D'Urso è tornata sulla misteriosa irruzione negli studi di Cologno Monzese di lunedì, quando un uomo incappucciato era apparso durante la diretta tv e aveva costretto la conduttrice a mandare in onda la pubblicità.

È stata la stessa D'Urso a dare qualche dettaglio in più: "C’è stata una persona che peraltro è stata controllata all’ingresso come tutto il pubblico, che si è alzata mentre ero in diretta e ha indossato una maschera rigida di bronzo o nera salendo sugli spalti", ha spiegato il volto noto di Mediaset. Alla base del gesto dell'uomo, ha riferito la D'Urso, c'era la volontà di mettere in scena un gesto eclatante.

"Voleva fare una sua protesta personale - le parole della conduttrice -, ma per fare le proteste, magari, bisogna chiedere il permesso e farle nel momento e nel luogo giusto".