Odissea per 600 passeggeri sul treno Italo: bloccati per ore in mezzo alle campagne

Circa 600 passeggeri in ostaggio sul treno per diverse ore. E' successo sull'alta velocità Italo 9951 Milano-Napoli, domenica sera. Un primo guasto aveva già rallentato il viaggio fin dall'inizio e un successivo inconveniente non da poco - la rottura della motrice - ha costretto il treno a fermarsi nelle campagne tra Milano e Piacenza, nel Lodigiano. Prima di far cambiare treno ai passeggeri esasperati.

Stando a quanto riferito dai viaggiatori: "Già alla stazione di Milano ci hanno annunciato il ritardo della partenza per un guasto sulla linea. Siamo partiti 45 minuti dopo l'orario previsto, ma poco prima di Piacenza, il treno si è fermato in aperta campagna, senza che nessuno ci desse spiegazioni".

"Una sosta che ha creato disagi - proseguono - con due soli bagni funzionanti a bordo e diversi bambini e anziani tra i passeggeri. Poi è arrivato l'annuncio che il treno era rotto e che ci saremmo dovuti fermare alla stazione di Piacenza in attesa di un nuovo convoglio. Lo abbiamo aspettato per più di un'ora. E alla ripresa del viaggio abbiamo accumulato più di tre ore di ritardo".