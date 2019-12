Milano, l'imprenditore Ivan Szydlik denuncia: "Hanno preso il mio suv di lusso a martellate"

Ivan Szydlik, eclettico imprenditore milanese di 48 anni, ha denunciato di aver trovato la sua auto con il lunotto distrutto. L'episodio è accaduto giovedì, probabilmente nella notte, ma lui lo ha notato al mattino, in zona City Life a Milano. Stando alle sue ipotesi però, a provocare il danno, non sarebbe stato fatto accidentale oppure un ladro a caccia di oggetti di valore nell'abitacolo da rubare ma un 'hater', forse con un martello.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che capita. Il 48enne ha riferito che, già alcuni mesi fa, i vandali in questione avevano puntato la sua Ferrari. "Non ho dubbi sul fatto che sia un atto contro la mia persona: ci sono gli invidiosi, ci sono gli odiatori. Sporgerò denuncia ai carabinieri", ha detto parlando con Il Giorno.

Ivan Szydlik: "Io sono fatto così: amo mostrare"

Manager di successo e amante del lusso, Szydlik sui social fa continuo sfoggio del suo benessere in rete. Tra gioielli, orologi di lusso - che sono anche una delle sue fonti di guadagno - e supercar, il 38enne non nasconde certo il suo successo.

"Io sono fatto così: amo mostrare, fare vedere quello che ho. Ma vedendo Ferrari, diamanti, vacanze di lusso, la mia bella moglie e una bella famiglia, qualcuno mi insulta. C’è chi mi odia. Come se facessi qualcosa di male. E, tengo a precisare, anche se sfoggio ricchezza non sono avaro: ho donato televisori e i-Pad per ogni stanza della Pediatria all’ospedale Gaslini di Genova. Però, pazienza, qualcuno, evidentemente, è invidioso e reagisce così", sottolinea ancora.