Coronavirus, è morta l'ostetrica Ivana: giorni prima il Covid-19 aveva ucciso sua madre

Pochi giorni dopo la morte della madre, stroncata dal Covid-19, domenica pomeriggio è morta Ivana Valoti, un'ostetrica di 58 anni.

Ivana era di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, e lavorava all'ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano da anni in Ostetricia. Lascia il marito e due figli. Si tratta della seconda vittima del sistema sanitario lombardo in due giorni a causa del coronavirus. Dopo la morte del soccorritore e operatore del 118 di Bergamo, Diego Bianco, di 46 anni.

Morta Ivana Valoti, il saluto del sindaco

"Hai fatto nascere un'infinità di bimbi (compreso il mio Nicolò) e sei stata il punto di riferimento per tante mamme in momenti fondamentali e difficili per una donna. Ci mancherai Ivana!", ha commentato il sindaco Camillo Bertocchi, ricordando che sono 50 i morti in tre settimane nella cittadina bergamasca in quella che ha definito "una drammatica ecatombe".

Grazie Ivana per ogni madre e nuova vita che hai accompagnato

"L'ostetrica Ivana Valoti - il saluto dell'Ordine professione ostetrica/o di Bg Cr Lo Mi Mb - iscritta al nostro ordine e dedita all'assistenza e alla cura delle donne presso l'Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo è oggi e sarà per sempre onorata dalle colleghe ostetriche/i e riconosciuta come modello di alta professionalità e di devozione al ruolo di ostetrica. Grazie Ivana per ogni madre, donna e nuova vita che hai accompagnato e accolto tra le tue mani. L'Ordine interprovinciale di Ostetrica/o di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano e Monza e Brianza si unisce al dolore della famiglia".