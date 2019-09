Uomo vestito da Joker e con una pistola finta provoca il panico in metro a Milano: treni in tilt

Panico in metro a Milano per un uomo travestito da Joker che impugnava una pistola giocatolo. E' successo davvero tanto che, dopo le diverse segnalazioni arrivate alla polizia, il personale Atm, di concerto con le forze dell'ordine, si è visto costretto a interrompere il servizio della linea verde per diversi minuti.

Paura sulla metro per un uomo vestito da Joker

Lunedì sera di follia per un italiano di 36 anni originario di Jesolo. Quando è stato fermato dagli agenti delle volanti, arrivati nella fermata Moscova attorno alle 19.40, non ha fatto altro che bestemmiare. Nel vano tentativo di giustificarsi e spiegare che non stava facendo nulla di male, ha ripetutamente urlato: "Sono vestito come Joker, quello del film che ha appena vinto il Festival di Venezia".

Ed è sicuramente proprio dal film di Todd Phillips, dove la parte del personaggio dei fumetti DC Comics è affidata a Joaquín Phoenix, che il 36enne ha preso ispirazione. "Sto andando a una festa", ripeteva mentre gli agenti lo accompagnavano in questura e il sudore sulla fronte cominciava a sbiadire il trucco perfetto che ricopriva il suo volto.

Joker in metro a Milano: denunciato per procurato allarme

La serata del 36enne si è conclusa con una gita in questura. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per procurato allarme e si sta valutando anche di prendere un provvedimento per interruzione di pubblico servizio.

Il Joker veneto - il cui costume includeva un paio di piccole ali rosa - sembrava essere un po' alticcio ma non ha mai usato violenza: né contro i passeggeri del treno costretti a scendere dal convoglio per aspettare che la situazione 'di emergenza' si tranquillizzasse, né tanto meno contro i poliziotti.

Il comunicato di Atm sull'interruzione della linea verde

Abbiamo sospeso la circolazione per permettere un intervento delle Forze dell'Ordine nella stazione di Moscova. Ora la circolazione è ripresa su tutta la linea e per tutte le direzioni. Considera rallentamenti. — ATM (@atm_informa) September 9, 2019