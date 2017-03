E' morto in un incidente stradale l'attore e rapper Josciua Algeri: aveva solo 21 anni

Josciua Algeri è morto. Il musicista rapper e attore, di ventuno anni di Pradalunga, in Val Seriana, è morto in un incidente stradale.

Il pubblico cinematografico l'ha conosciuto in Fiore di Claudio Giovannesi in cui era, insieme al giovane talento Daphne Scoccia, il protagonista di una storia d'amore precaria e di disagio molto potente, ambientata in un carcere minorile, selezionata al festival di Cannes 2016.

Sabato mattina col suo scooter entrando a Bergamo, in arrivo da Seriate, forse per una sbandata, si è schiantato contro una macchina, in circostanze da chiarire.

La sua vita è legata a Milano perché nel suo carcere minorile aveva 'scoperto' il proprio talento. Algeri era finito da minorenne al carcere Beccaria ed aveva saputo cogliere nelle arti, la musica prima e il teatro e il cinema poi una seconda opportunità. Finita la detenzione nel 2014 si era avvicinato al mondo della musica ed era poi stato selezionato da Giovannesi per Fiore, visto grazie ad una rappresentazione teatrale organizzata nel Beccaria.