È stata ritrovata Katherine, la bambina di 11 anni che era scomparsa mercoledì a Milano

È stata trovata neanche dodici ore dopo la scomparsa Katherine, la bambina di undici anni che era scomparsa mercoledì mattina a Milano.

La bimba, come riportato in un appello diramato dai famigliari, aveva fatto perdere le proprie tracce intorno alle 11 quando era uscita da casa sua (zona Bisceglie Primaticcio). Un allontanamento volontario, hanno spiegato i carabinieri del comando provinciale di Milano.

La bimba, infatti, è stata ritrovata intorno alle 21 dopo che si era presentata in un ostello della città chiedendo un letto per dormire. I titolari della struttura hanno subito allertato le forze dell'ordine che sono intervenute identificando la bimba. Successivamente è stata accompagnata alla clinica De Marchi per gli accertamenti di routine.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto la bambina ad allontanarsi da casa e dai genitori.