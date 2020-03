Vende kebab durante il 'coprifuoco' per Coronavirus: locale chiuso, titolare multato

Aveva continuato a vendere panini e piadine ai suoi clienti nonostante, per legge, dovesse essere chiuso. E alla fine a chiuderlo davvero ci hanno pensato i carabinieri.

Saracinesca giù per un kebab di via Vittorio Veneto a Bresso, che nei giorni scorsi è stato sorpreso ancora in attività nonostante lo stop che i decreti di regione e governo hanno imposto a bar e ristoranti come misura per combattere l'emergenza Coronavirus.

Alle 12.30 del 28 marzo, i militari della stazione di Bresso hanno notato che il locale serviva ancora i clienti all'interno e così hanno dato il via a tutte le pratiche necessarie per intervenire. Martedì mattina, poi, i carabinieri sono tornati sul posto e hanno chiuso il ristorante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il proprietario, un cittadino turco di 35 anni, è stato identificato e sanzionato.