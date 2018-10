Killer di gatti di nuovo in azione: cucciolo di tre settimane salvato in extremis

La killer di gatti, A.T. - 41enne originaria di Milano residente a Lecco sospettata di aver ucciso tre giovanissimi felini - è tornata in azione. Secondo quanto riportato da Enpa, infatti, la donna ha tentato di adottare un altro cucciolo - di sole tre settimane - che fortunatamente è stato salvato in extremis.

A denunciare la situazione è stata la presidente dell'Enpa di Bergamo, Mirella Bridda, che ha raccontato: "Negli ultimi giorni siamo riusciti ad evitare che alla sospetta killer di gatti fosse dato in affidamento un altro felino, un cucciolo di sole tre settimane. L’indagata ha cambiato modus operandi: ha iniziato a 'muoversi' fuori regione ma, sospettiamo, potrebbe anche fornire false generalità, utilizzando, ad esempio, quelle di parenti o amici".

In base alla denuncia di Enpa, la 41enne sarebbe responsabile della morte di tre piccoli di gatto, che sarebbero stati uccisi a furia di botte e, in un caso, per congelamento. Nonostante la donna si sia dichiarata innocente, accusando i media di averla "trasformata in un mostro", un solido quadro indiziario, fatto di referti veterinari e testimonianze, sembra provare la sua colpevolezza. Del resto anche il Comune di residenza dell'indagata ha emanato un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti.

Dopo che l'associazione animalista ha reso pubblica la sua denuncia nei confronti della presunta killer di gatti, intorno alla donna si è creata una rete di residenti, attivisti, associazioni e polizia che, nei limiti del possibile, tiene sotto controllo la situazione. Nel caso dell'ultimo cucciolo, ad esempio, la consegna è stata evitata proprio grazie al passaparola.

Enpa ha ribadito il proprio appello a prestare la massima attenzione, anche da parte dei servizi sociali, per evitare che la presunta killer entri in possesso di altri animali. Come ha fatto notare Bridda, infatti, l'attività di sorveglianza è "complessa e impegnativa" e "non può essere lasciata al volontarismo dei residenti".