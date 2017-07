Arrestato ex concorrente del Grande Fratello: ha picchiato sua madre e due carabinieri

Kiran Maccali, ex concorrente del Grande Fratello, è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri di Romano di Lombardia con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Lo stesso trentunenne, di origini indiane, è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori.

È stata proprio sua madre, stanca dopo l’ennesima aggressione, a chiedere l’intervento dei militari nella casa della Bergamasca in cui Kiran vive con la donna e il padre, che lo hanno adottato quando aveva soli tre mesi.

Arrestato Kiran Maccali, ex Gf: le accuse

La vista dei militari, però, ha mandato su tutte le furie l’ex concorrente del reality di canale 5, che si è scagliato contro i carabinieri, ferendone due. Per fermare il trentunenne è dovuto intervenire un secondo equipaggio del Radiomobile, che è riuscito a bloccare e ammanettare il giovane.

Neanche in caserma, l’ex gieffino - con un passato anche da cantante rap e con alcuni precedenti penali - si è tranquillizzato e ha danneggiato un cancello elettrico della caserma. Sua madre ha poi raccontato ai militari che non era la prima volta che era costretta a subire gli atteggiamenti violenti e minacciosi del figlio.

I due carabinieri feriti sono finiti in ospedale e sono poi stati dimessi con cinque giorni di prognosi. La notte di Kiran, invece, è finita nella camera di sicurezza della caserma.

Lui stesso, al momento del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, aveva parlato dei suoi genitori adottivi: “Abbiamo un rapporto aperto - aveva detto -. Andiamo molto d'accordo".