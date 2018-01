Ecco il kit per i neonati a Milano nel 2018

Tutti i bambini che nasceranno nel 2018 avranno un "pacco di benvenuto" da parte del Comune di Milano, in collaborazione con Energie Sociali Jesurum Lab, Lloyds Farmacie e un pool di aziende private. E' il secondo anno consecutivo che accade. Ogni anno nascono a Milano circa undicimila bambini: a qualche settimana dal lieto evento, le famiglie dei nuovi nati riceveranno una lettera con le istruzioni per ritirare gratuitamente nelle farmacie Lloyds (ex Comunali) i due kit per la salute del neonato, un progetto che si ispira al welfare scandinavo.

Il progetto porta per un altro anno nelle case di tutti i neogenitori prodotti nursery, pannolini, creme, salviette, accessori, linee guida e indicazioni per ricostruire le proprie abitudini e giornate: un corredo utile per vivere con serenità e calore i primi giorni insieme in un comodo zainetto in cotone.

E parte anche il progetto sull'igiene orale, dedicato alle famiglie con bambini tra i quattro e gli otto mesi: a loro verrà inviato un questionario per individuare comportamenti a rischio e programmare futuri interventi sulla salute orale. Chi compilerà e consegnerà il questionario potrà poi ritirare, sempre nelle farmacie Lloyds, il pacco dono e una brochure informativa.

"Dopo la positiva esperienza dello scorso anno – hanno commentato gli assessori Roberta Cocco e Pierfrancesco Majorino – siamo felici di annunciare il proseguimento dell’iniziativa anche per il 2018. Nel corso dello scorso anno abbiamo ricevuto consigli e suggerimenti da parte dei neogenitori che hanno ritirato il loro pacco dono in farmacia e li abbiamo ascoltati con attenzione. Quest’anno insieme ai partner abbiamo rimodulato il kit di benvenuto e speriamo che sia apprezzato dai neogenitori. Ringraziamo anche gli sponsor che hanno permesso la nascita di un nuovo kit di benvenuto dedicato all’igiene e alla prevenzione orale dei più piccoli. Queste due iniziative sono il segno tangibile di una città che, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, è sempre più inclusiva e vicina alle famiglie".

Il kit per la salute del neonato comprende dischetti antibatterici, un contenitore latte materno con tappo e un buono sconto tiralatte Chicco; un sachet crema idratante seno/allattamento Fiocchi di Riso; un buono sconto per l’acquisto di un cuscino per l’allattamento Boppy; un flacone detergente intimo per il bambino “Intimo me” Fiocchi di Riso; sachet di crema Cera di Cupra per il benessere delle neomamme; quattro pannolini Huggies; crema lenitiva Babygella Silver; detergente per l’igiene intima del genitore “Saugella Attiva”; un vasetto “Via” per conservare il latte materno con tappo, coppette assorbilatte, un buono sconto per tiralatte, sachet crema ragadi Philips Avent; salviette per il cambio del bambino Trudi Baby Care; materiale informativo e tessera sconto “Spazio piccoli Nuovo Arti - Anteo Palazzo del Cinema".

Il kit per la salute orale comprende un massaggiagengive e spazzolino per bambini Chicco; un dentifricio per adulti e un buono sconto S.O.S. Denti (da aprile); un dentifricio per bambini e un buono sconto per spazzolino elettrico Oral B.