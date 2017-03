Milano, è allarme “Krokodil”: la droga russa venduta a 3 euro che "mangia" carne e vene

Costa poco, è l’ultimo “stadio” della disperazione e riduce chi la usa in una larva umana. È arrivata anche a Milano la krokodil, l’eroina tanto famosa nell’Est Europa che sta iniziando a diffondersi, pericolosamente, anche nelle periferie del capoluogo meneghino.

A lanciare l’allarme è il Corriere della Sera, che per due settimane ha seguito una Volante del reparto ufficio prevenzione generale che da anni si occupa di lotta allo spaccio. I due agenti - e questo è un segno inequivocabile che la krokodil stia diventando una realtà - parlano già tra di loro di “quella porcheria russa”.

Scrive Gianni Santucci, raccontando del fermo di un giovane di ventotto anni bloccato in zona Corvetto con ancora la siringa nel giubbotto:

“Dove compri la roba?”, chiedono i due poliziotti al ragazzo romeno. “A Rogoredo”. Il bosco dello spaccio, in linea d’aria, dista meno di un chilometro. “Quanto la paghi?”. “Anche 2, 3 euro”. “Ti rendi conto dello schifo che ti danno?”. “Sì, lo so. L’altro giorno forse ho preso una vena. Guardate che mi è successo…”. E tira su i jeans, scoprendo il polpaccio sinistro: non è un livido, non è un taglio, ma una grossa ulcera rotonda, 6-7 centimetri di diametro, carne viva e infettata. “Eccone un altro. È quella porcheria russa”, riflettono i poliziotti.

La “nuova” droga, in effetti, è devastante. Mangia la carne, le vene e quando il tossico se ne accorge ormai è troppo tardi: il miscuglio di codeina, iodio e fosforo rosso lo ha già inghiottito in un tunnel senza via d’uscita.

Al momento, la diffusione non sembra capillare - come per altre droghe -, ma di certo c’è che la krokodil è arrivata in città. E questa è una preoccupante occasione per i trafficanti - pronti a sfruttare la disperazione di chi già vive ai margini - e degli stessi tossici, “attirati” dal prezzo basso e dalla potenza distruttiva dell’eroina russa.