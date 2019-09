In farmacia per "comprare" gli ansiolitici, ecco la curiosa tecnica usata dalla ladra a Milano

Curioso tentativo di furto in una farmacia di via De Marchi, zona Greco a Milano, nella giornata di lunedì.

Dopo aver girato per i corridoi della farmacia in attesa del momento giusto, si è avvicinata alla dottoressa per ordinare alcune confezioni di Halcion, un tipo di ansiolitico molto utilizzato. Quando è arrivato il momento di pagare, come una cliente qualsiasi, ha tirato fuori la carta di credito fingendo indifferenza.

Il tentato furto in Farmacia in via De Marchi

La carta, però, non era autorizzata al pagamento. Così, nel trambusto che la donna stessa ha provocando fingendosi sorpresa per il mancato pagamento, la signora ha tentato di sostituire le scatole piene di blister con alcune che aveva portato da casa, ovviamente vuote. La manovra non è passata inosservata alla farmacista che ha subito avvertito la polizia.

Gli agenti hanno arrestato la responsabile del tentato furto aggravato. È una signora italiana di 51 anni, già nota alle forze dell'ordine. Non ha opposto resistenza ed è stata portata via dai poliziotti sulla volante.