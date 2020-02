Ha 28 anni e deve scontarne sette di carcere: ladra ricercata fermata in metro in Duomo

Doveva essere in carcere per scontare la sua pena, ma evidentemente era ancora libera e pronta a "lavorare". Una ragazza di 28 anni, di origini bosniache, è stata arrestata lunedì dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione per una condanna a sette anni, un mese e dieci giorni di reclusione emessa dal tribunale di Roma per una serie di furti.

La "fuga" della giovane è finita nel pomeriggio, quando l'equipaggio della volante Duomo bis ha fatto un giro di controllo in metro e ha individuato un gruppo di donne in banchina alla ricerca di vittime da derubare.

Alla vista dei poliziotti, la ragazza ha cercato di accelerare il passo e di allontanarsi, ma è stata raggiunta e bloccata. Dopo il controllo è così emerso l'ordine di carcerazione a suo nome e la giovane è stata portata in carcere a San Vittore.

La stessa sorte è toccata anche a una 32enne cilena, accusata di aver rubato lo zaino a uno studente italiano di 22 anni del Polimi, "scippato" mentre era in mensa in università.

Lui stesso ha dato l'allarme alla polizia e ha seguito la ladra, che è poi stata bloccata dagli agenti mentre cercava di prendere la metro a Piola. La donna aveva ancora con sé lo zaino rubato all'universitario con all'interno un computer.