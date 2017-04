Appena scarcerata perché incinta va subito a rubare sulla metro: arrestata un'ora dopo

Era stata arrestata lunedì. La 'regina' dei furti in metro ha già una condanna definitiva complessiva di quindici anni, undici mesi e qualche giorno di carcere. Ma, vista la sua gravidanza, giovedì sera era stata scarcerata alle diciassette e trenta. Neanche il tempo di uscire da San Vittore che, un'ora e dieci minuti dopo, alle diciotto e quaranta, stava di nuovo borseggiando un passeggero sulla metropolitana verde.

La protagonista, una donna bosniaca di quarantadue anni, è stata di nuovo arrestata. Lunedì sera la straniera - di etnia rom - era stata bloccata durante un controllo dagli agenti della polmetro, all'interno della fermata Duomo della metropolitana M3, sulla banchina per prendere i treni in direzione San Donato. Fin da subito aveva esibito un certificato di gravidanza, ed era stata portata in questura per accertamenti. Stando alla carta d'identità presentata in quel momento, a suo carico c'era soltanto un rintraccio generico.

Negli uffici di via Fatebenefratelli, poi, grazie alle impronte digitali e alla caparbietà dei poliziotti che controllano giorno e notte la metro milanese, si era riusciti a risalire alla vera identità della latitante e per la quarantenne si erano aperte le porte del carcere. Dopo due giorni a San Vittore, però, era riuscita ad ottenere un decreto di differimento pena perché incinta di cinque mesi.

Nella fermata di Sant'Ambrogio, quindi nei pressi di San Vittore, aveva ricominciato a 'lavorare' quasi subito borseggiando una donna di sessaunto anni in metro. Arrestata di nuovo dalla Polmetro, tornerà in carcere. Almeno per il momento.