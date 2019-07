Ladra incinta e la complice minorenne bloccate dopo il furto in metro alla Stazione Centrale di Milano

Erano riuscite a mettere a segno il loro colpo: avevano rubato il portafogli a una giovane turista tedesca nel mezzanino della metropolitana ma non hanno fatto i conti con un poliziotto libero dal servizio. È successo nella tarda mattinata di giovedì sulla M2 Verde alla fermata di Stazione Centrale, nei guai due ragazze, una bosniaca di 18 e una di 13 anni, sono state fermate per furto. Per la maggiorenne, incinta, sono scattate le manette, mentre la minorenne non è imputabile dato che ha meno di 14 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 12.15, come riferito dagli agenti di via Fatebenefratelli. È stata la loro modo di fare circospetto che ha attirato lo sguardo del poliziotto che le le ha osservate con discrezione durante tutte le fasi del furto.

Pensavano di averla fatta franca, ma mentre si stavano allontanando con portafogli e telefono della turista tedesca (una ragazza di 27 anni) sono state fermate dal poliziotto. Per la maggiorenne sono scattate le manette e dopo le visite mediche è stata arrestata, mentre la 13enne è stata riaffidata alla nonna.