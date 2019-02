Va in Questura per farsi arrestare convinta che la gravidanza la salverà: arrestata davvero

Credeva, ne era davvero convinta, che la sua gravidanza sarebbe bastata. Così, di sua spontanea volontà, si è presentata in Questura ammettendo di essere ricercata. Ma alla fine, purtroppo per lei, non è andata esattamente come sperava.

Una ragazza di ventisei anni, una italiana di origine slava, è stata arrestata giovedì dalla polizia in esecuzione di un ordine di cattura della procura di Cuneo per una condanna a sette anni, dieci mesi e dieci giorni di carcere per una serie di furti.

In mattinata, la 26enne è andata spontaneamente in via Fatebenefratelli e al corpo di guardia ha spiegato di essere una ricercata. A quel punto la giovane è stata identificata e gli agenti hanno scoperto che effettivamente sulla sua testa pendeva una condanna emessa dal tribunale di Cuneo.

La giovane - spiegano dalla Questura - era certa di evitare il carcere perché al secondo mese di gravidanza, come successo tante altre volte alle giovani ladre "beccate" in flagranza dalla polizia e scarcerate perché incinte.

In realtà, però, l'accordo vale soltanto per le sentenze del palazzo di giustizia di Milano - è una sorta di patto tra forze dell'ordine e procura meneghine -, mentre la cattura per la 26enne è arrivata da Cuneo. Così, la ragazza è stata portata in ospedale per essere visitata e lì i medici hanno effettivamente confermato il suo stato di gravidanza. Uno "stato" che però questa volta non le ha evitato il carcere: per lei si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.