Giovane ladra sfrutta la gravidanza per evitare l'arresto ma il giudice la manda in carcere

È finita in carcere nonostante attualmente sia al settimo mese di gravidanza. Tutto colpa del suo 'lavoro' continuo e senza sosta sulla metropolitana e in giro per il centro di Milano, dov'è con i suoi soli 19 anni era già molto nota agli operatori di polizia per i suoi furti. Lo ha deciso il giudice dopo che nel giro di tre mesi ha visto il nome della ragazza comparire più volte tra nell'elenco degli arresti da convalidare.

A portarla via in manette nella serata di mercoledì sono stati gli agenti della polmetro che l'hanno riconosciuta mentre vagava in via Foscolo, nei pressi di piazza Duomo.

Ladre incinta e mamme di neonati

La ragazza, una nomade cittadina romena, era destinataria di un provvedimento d'arresto firmato il 5 settembre per un furto in concorso portato a termine l'8 luglio insieme a una coetanea connazionale e mamma di un bimbo di tre mesi. Dopo quell'episodio, considerando il suo stato, era stata rimessa in libertà con un divieto di dimora nel territori di Milano.

Un lungo elenco di arresti per le ragazzine

Il provvedimento non era bastato per la futura mamma, né per la sua 'collega'. Quest'ultima è stata beccata a rubare il 7 e il 18 agosto, fino all'arresto definitivo degli uomini del Commissariato Centro. La 19enne in stato di gravidanza era stata invece pizzicata a 'lavorare' ancora il 24 agosto. Sempre furti con destrezza.

Per questo, considerando i numerosi precedenti, il mancato rispetto del divieto di dimora e il reiterare dell'atteggiamento criminale, il magistrato ha scelto di rinchiuderla in carcere. E mercoledì, gli agenti della Polfer, dopo alcune visite di rito alla clinica Mangiagalli, in serata l'hanno accompagnata a San Vittore.