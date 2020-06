È ricercata, ma è in metro a Milano con le complici a rubare: arrestata "baby ladra"

Per la giustizia italiana doveva essere in cella. E invece, evidentemente, continuava a essere "al lavoro". Una ragazza di 17 anni, una giovane di origine bosniaca, è stata arrestata lunedì pomeriggio a Milano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei mesi scorsi dalla procura presso il tribunale dei minorenni meneghino.

Per lei i guai sono iniziati verso le 15.30, quando alcuni passeggeri della metro verde hanno segnalato un tentativo di furto avvenuto a Garibaldi, dove una donna era finita nel mirino di tre ragazze. Quando gli agenti della Polmetro sono arrivati sul posto, sono riusciti a fermare la 17enne e l'hanno identificata.

A quel punto a suo nome è emerso l'ordine di carcerazione per una pena da scontare di 2 mesi e 20 giorni proprio per altri borseggi compiuti sui treni delle metropolitane a Milano. Così, per la "baby ladra" si sono aperte le porte del carcere.