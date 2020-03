Scoperta dalla proprietaria, ladra si lancia dalla finestra per scappare: ferita (e arrestata)

Ha pensato che quella ormai fosse l'unica strada possibile. Ma, purtroppo per lei, il suo piano di fuga è fallito. Una ragazza di 22 anni, una giovane di etnia rom nata a Roma, è stata arrestata mercoledì sera dai carabinieri con l'accusa di furto in abitazione dopo aver svaligiato un appartamento di Legnano.

L'allarme è scattato alle 20, quando la proprietaria di casa - un 25enne italiana - è tornata nell'appartamento e ha trovato "l'ospite" nella camera da letto. Una volta scoperta, la malvivente si è avvicinata alla finestra - la stessa da cui era entrata - e si è lanciata nel vuoto per fuggire.

Dopo un volo di circa 3 metri, la 22enne - nonostante le ferite - ha cercato ancora di scappare, ma è stata raggiunta e subito fermata dai militari, che erano stati allertati proprio dalla vittima. Nelle tasche della fuggitiva, gli uomini dell'Arma hanno trovato gioielli e orologi che aveva appena rubato.

La ladra, che risulta domiciliata nel campo nomadi di Monte Bisbino, è stata dichiarata in arresto e poi portata in ospedale a Castellanza, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 15 giorni per "trauma contusivo alla spalla sinistra". Per lei si sono aperte le porte del carcere.