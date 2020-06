Milano, da ladra contro i pazienti negli ospedali a spacciatrice di eroina: arrestata 60enne

Donne che spacciano droga. Sono in netta minoranza rispetto ai colleghi uomini ma esistono. A Milano, per esempio, lunedì primo giugno gli agenti della Squadra Mobile ne hanno arrestata una. Quasi sessantenne (59 anni), con precedenti penali per furti negli ospedali ai danni dei pazienti.

M.F., le iniziali del nome della pusher, era già nota anche per motivi legati alla vendita e allo spaccio di droga. È stata arrestata al termine di un servizio mirato dei poliziotti in borghese di via Fatebenefratelli. Gli agenti hanno notato una donna uscire frettolosamente da uno stabile di via Medea, quartiere Santa Giulia, e incamminarsi verso la pensilina di una fermata dell'autobus dove c'era un uomo ad attenderla.

Dopo una breve conversazione tra i due, insieme hanno raggiunto il cortile interno dello stabile dove - sempre costantemente monitorati - si sono scambiati qualcosa velocemente prima di dividersi. L'uomo, un italiano di 38 anni, immediatamente fermato, è stato trovato con due dosi di eroina appena acquistate. Per questo la donna è stata pedinata fino alla propria abitazione, mentre il tossicodipendete veniva segnalato alla prefettura.

I poliziotti hanno atteso che riuscisse di casa, con ogni probabilità per effettuare altre consegne, e l'hanno sottoposta a perquisizione personale e domiciliare. Addosso aveva il telefono utilizzato per accordarsi con i clienti e 41 dosi di eroina per un peso di circa 36 grammi, trovate nel portafoglio e in una scatola nascosta nell'armadio. È scattato l'arresto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dosi di eroina sequestrate: foto