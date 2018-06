Ladra arrestata dalla polizia in stazione Centrale insieme a una complice minorenne

Si sono mimetizzate tra un gruppo di turisti stranieri intenti a percorrere il tapis roulant della stazione Centrale e, in un attimo, sono entrate in azione riuscendo a impossessarsi del portafogli di un turista cinese.Quando pochi istanti dopo l'uomo si è trovato circondato dagli agenti della polizia ferroviaria si è spaventato. Il turista infatti non aveva nemmeno fatto in tempo ad accorgersi di quanto era accaduto poco prima grazie alla destrezza delle due donne, una trentaseienne bosniaca e una complice minorenne.

Gli agenti invece avevano individuato le ladre e da qualche tempo, "mimetizzati" anche loro tra i viaggiatori, i poliziotti dell’antiborseggio della Polizia Ferroviaria di Milano in servizio in Stazione Centrale le stavano tenendo d'occhio.

Gli agenti hanno quindi visto le due donne avvicinarsi ai turisti e aprire lo zaino di uno di loro per estrarre il portafogli. Le due ladre sono state subito bloccate in flagranza. La più grande, già nota alle forze dell'ordine e dedita a questo tipo di reati, è finita in carcere mentre la ragazzina minorenne è stata indagata in stato di libertà e affidata ad una zia.