"Abbiamo il coronavirus" e tossiscono tra la gente in fila fuori dalla Asl: donne denunciate

Probabilmente volevano "giocare" sulla psicosi. Evidentemente volevano creare il caos per poi "colpire" e scappare. Ma, purtroppo per loro, è finita diversamente da come speravano.

Due donne - una 20enne e una 45enne, entrambe cittadine romene - sono state denunciate martedì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di procurato allarme. Le due - stando a quanto ricostruito dai militari, allertati da alcuni testimoni - si erano appostate fuori dal centro unico di prenotazione dell'Asst Rhodense di via Legnano a Rho e continuavano ad avvicinarsi alle persone in fila tossendo e dicendo di avere il Coronavirus.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, proprio davanti all'ambulatorio, hanno trovato le due ancora al "lavoro", le hanno identificate e denunciate. È verosimile, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, che le donne volessero creare una sorta di "diversivo" per poi mettere a segno furti e borseggi.

Entrambe, stando a quanto riferito, risultano residenti nel centro per l'autonomia abitativa di via Novara a Milano, la struttura comunale che ospita famiglie in emergenza abitativa.