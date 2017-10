Ladre in azione al Quadrilatero della Moda: così tre esperte ladre derubano i turisti

Tre donne di origine bulgara sono state arrestate dalla polizia locale per aver derubato una famiglia di turisti che stava facendo shopping all'interno di un negozio in via Manzoni, a Milano.

E' successo lunedì, alle 16.30. Una famiglia di asiatici era entrata in un negozio del Quadrilatero della Moda per fare acquisti. Marito e moglie stavano provando dei capi di abbigliamento nei camerini, mentre il figlio di un anno era con la nonna. Avevano una valigia e una borsa con documenti, soldi ed effetti personali.

Nel frattempo, tre giovani donne di origine bulgara si aggiravano nei negozi vicini con fare sospetto. Per questo alcuni commercianti avevano allertato gli agenti dell'Unità reati predatori che svolgono servizio nella zona.

Due delle donne sospettate si erano finte clienti e con una scusa avevano distratto la turista con le valige. A quel punto, la terza donna le sottraeva lo zaino prima di fuggire. Fuori dal negozio sono state fermate dagli agenti della locale che a distanza avevano seguito la scena, registrata tra l'altro dalle telecamere di sorveglianza.

Le tre malviventi, una di 32 e le altre di 23 anni con numerosi precedenti penali specifici, sono state arrestate in flagranza di reato.

“Questi gruppi organizzati – dichiara il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci - che colpiscono nei negozi del lusso sono difficili da fermare. Ringrazio gli agenti la cui professionalità e prontezza ha permesso di intervenire proprio nel momento del furto e restituire la merce ai legittimi proprietari”.