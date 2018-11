Rubano in un appartamento, ma la polizia li vede con la refurtiva: arrestati

Avevano svaligiato un appartamento, ma la polizia li ha arrestati in flagranza. È accaduto nel pomeriggio del 22 novembre a Cremona, dopo che la polizia di Milano aveva notato quattro cittadini georgiani tra i 27 e i 43 anni uscire da un condominio di piazzale Loreto con un borsone.

I quattro georgiani, tre dei quali con precedenti per furto in abitazione e ricettazione, e uno incensurato, erano stati notati a Loreto dagli agenti, che hanno deciso di seguirli, riuscendo poi a fermarli in piazza Aldo Moro a Cremona. Qui, dopo una perquisizione, il borsone di cui i sospettati erano in possesso si è rivelato pieno di capi di abbigliamento rubati.

Dopo aver perquisito le auto del gruppo, poi, la polizia ha trovato gioielli, vestiti e denaro - tutti oggetti rubati in un appartamento, la cui proprietaria aveva appena sporto denuncia. I quattro uomini, arrestati per furto in abitazione, sono in attesa di udienza presso il Tribunale di Cremona.