Rapina in casa: sventata dai carabinieri grazie ai controlli straordinari

Una banda di ladri d'appartamento, composta da due uomini e una donna, è stata colta sul fatto nella notte del 22 gennaio nell'hinterland di Milano, ed esattamente a Magenta. Proprio in quella zona dell'area metropolitana, i carabinieri avevano organizzato un servizio di controlli straordinari sui furti in casa. E durante le perlustrazioni hanno colto sul fatto la banda.

Il gruppo è composto da tre pregiudicati: due albanesi di 26 anni (uno dei quali irregolare in Italia) e una romena di 27. Avevano infranto una porta finestra di un appartamento di via Menotti, a Magenta, quando hanno sentito i carabinieri arrivare. Così hanno preferito tentare la fuga a bordo di una Ibizia di proprietà della 27enne, ma sono stati bloccati poco distante.

Banda "specializzata" in furti in casa

In casa della proprietaria della vettura, i carabinieri hanno scoperto vari arnesi per lo scasso, un taser, una pistola giocattolo priva del tappo rosso; e poi otto orologi (non di pregio particolare), vari gioielli e 300 euro in contanti: quasi certamente si trattta di provento di furti, infatti i carabinieri sono al lavoro per risalire agli eventuali "colpi" della banda. I cui componenti, intanto, sono stati trattenuti in camera di sicurezza nella caserma di Magenta, in attesa del processo per direttissima. Quanto alla proprietaria dell'appartamento, si tratta di una pensionata che, secondo quanto risulta, è rimasta illesa.