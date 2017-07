Milano, Parco delle Basiliche: "Così i ladri tentano di rubare le auto di notte" | Video

Sono stati ripresi dalle telecamere della sicurezza del condominio: erano due e nel cuore della notte stavano cercando di aprire lo sportello di una Smart posteggiata lungo la strada, usando una sorta di piede di porco. Poi, spaventati dal rumore provocato da un tapparella, sono scappati a gambe levate.

E' successo tra le 2 e le 3 di martedì, al Parco delle Basiliche, nei pressi del Museo Diocesano, a Milano. A segnalare l'accaduto a MilanoToday è un residente della palazzina. "Poco fa due balordi hanno tentato di aprire l'auto del mio vicino ma per fortuna ho sentito i rumori e ho mosso la tapparella della mia finestra per metterli in fuga. Sembravano nordafricani", ha testimoniato.

L'episodio è rimasto immortalato nei 'nastri' della video-sorveglianza. Purtroppo non sono state avvertite le forze dell'ordine perché "qui - conclude il residente - in questa via succede spesso".