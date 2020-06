Milano, ladri di biciclette sorpresi "al lavoro" aggrediscono gli agenti: poliziotto ferito

Ormai senza via di scampo, hanno deciso di passare alle maniere forti. E sono finiti in manette. Due uomini - un 32enne bosniaco e un 29enne italiano - sono stati arrestati nella notte tra giovedì e venerdì con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale un poliziotto.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando un passante ha visto i due "al lavoro" mentre cercavano di rubare una bicicletta parcheggiata in strada in via Scaldasole, in zona Ticinese, e ha allertato il 112.

Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto hanno effettivamente sorpreso i due all'opera e sono intervenuti per bloccarli. Alla vista dei poliziotti, però, i due hanno reagito violentemente e si sono scagliati contro gli uomini in divisa, che sono comunque riusciti ad ammanettarli, non senza fatica.

La notte di "lavoro" dei due ladri di biciclette è così finita in carcere. Uno degli agenti è invece stato portato al pronto soccorso del San Paolo per essere medicato, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.