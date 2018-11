Tentano di fare la spesa al Carrefour con le borse schermate: arrestati

Prima hanno tolto le placche antitaccheggio da alcune paia di scarpe, poi hanno fatto la spesa tra gli scaffali del Carrefour. Infine hanno messo tutto dentro a delle borse schermate e tentato di passare dalle casse senza pagare. L'epilogo? Le manette. È successo nella serata di domenica 25 novembre al centro commerciale Carosello di Carugate, estrema periferia nord-est di Milano.

Nei guai due cittadini ecuadoriani di 23 e 21 anni già noti alla giustizia, arrestati dai carabinieri della compagnia di Vimercate. I militari, come riportato in una nota, hanno braccato i due mentre cercavano di allontanarsi dal supermercato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al negozio, mentre per i due sono scattate le manette. Nella giornata di lunedì 26 novembre sono stati giudicati per direttissima dal tribunale: per loro è stato disposto l'obbligo di firma.