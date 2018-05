Rubano 20mila euro di gioielli a turisti in hotel: coppia di ladri fermata dalla polizia

Due ladri di gioielli sono stati fermati dagli agenti della polizia di Stato a Milano in un hotel della città dove, probabilmente, la coppia era pronta a colpire di nuovo. Si tratta di un ventottenne e di una ventiseienne di origine romena, entrambi con precedenti per furto e ricettazione.

Nei loro confronti la polizia di Stato venerdì mattina ha dato esecuzione a un fermo per ricettazione. Tutto è iniziato in seguito all'intervento effettuato dai poliziotti il giorno precedente, nella notte, in un hotel di viale Suzzani, in seguito al furto subito da una famiglia di turisti provenienti dagli Stati Uniti nella loro camera di albergo.

I turisti hanno spiegato di non aver più trovato in stanza i monili dopo essersi assentati per un giro in città. Ai poliziotti le vittime hanno raccontato anche di aver notato, al momento del check in in albergo, una coppia sospetta nella hall che ha poi prenotato una stanza proprio di fronte alla loro. Nella camera con la prenotazione a nome del cittadino romeno indagato però gli agenti non hanno trovato nessuno.

Dai successivi accertamenti è stato possibile risalire a una seconda prenotazione di una stanza in un altro albergo di via Lambruschini. Quando i poliziotti hanno bussato, all'interno hanno trovato i due cittadini stranieri insieme alla refurtiva rubata ai turisti per un valore totale di circa 20mila euro.

Sempre a Milano poi un furto analogo è stato messo a segno, in albergo, lo scorso aprile ai danni di due sposini iraniani a cui sono stati sottratti gioielli per 200mila euro durante la luna di miele in una struttura di via Masaccio. Al momento non ci sono elementi per collegare i due episodi ma sono in corso le indagini.