Ladri milanesi in vacanza a Riccione saccheggiano la spiaggia: arrestati

Furto aggravato in concorso. È l'accusa a cui devono rispondere cinque ragazzini dell'hinterland milanese — due maggiorenni e tre minorenni, tutti con origini nordafricane e Est Europee — fermati mercoledì mattina dai carabinieri di Riccione. La notizia è stata riportata sulle colonne di RiminiToday.

Ladri milanesi in spiaggia a Riccione: arrestati

Il gruppetto, composto da due ventenni, due 16enni e un 17enne — turisti in vacanza nella Perla Verde — era specializzato nel furto sotto gli ombrelloni. In pochi minuti, secondo quanto emerso, erano già riusciti a mettere a segno tre colpi ai danni di altrettanti villeggianti che avevano lasciato i loro averi sulla battigia. La banda, tuttavia, è incappata in un controllo straordinario della spiaggia messo a punto dai carabinieri che, dopo averli sorpresi in flagranza, li ha bloccati con una refurtiva di circa 1.000 euro.

Per i maggiorenni sono scattate le manette con l'accusa di furto in concorso, i minorenni sono stati denunciati a piede libero.