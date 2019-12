Milano, ladri a casa di Taylor Mega: rubati i gioielli nel giorno di Natale, indaga la polizia

È stata derubata nella serata di Natale Taylor Mega, influencer milanese di 26 anni. Tutto è accaduto intorno alle 20.30 quando, secondo quanto riferito dalla Questura di Milano, alcun ladri si sono intrufolati all'interno del suo appartamento di via Ciovasso (zona Brera) facendo scattare l'allarme.

Elisa Todesco, questo il nome della giovane, è stata contattata da una vicina e successivamente ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Milano che hanno eseguito un sopralluogo, secondo quanto trapelato da via Fatebenefratelli mancherebbero all'appello alcuni gioielli ma per il momento il valore del bottino non è ancora stato quantificato.

Il racconto di Taylor Mega sui social

Nella serata di Natale l'influencer ha pubblicato una Instagram story con le immagini dell'abitazione a soqquadro. Nel primo pomeriggio di Santo Stefano, quando la notizia è diventata di dominio pubblico, ha poi spiegato la sua versione dei fatti: "Ieri mentre stavo a Udine mi è partito l'allarme. Ho chiamato tutte le forze dell'ordine mentre i ladri erano ancora in casa e sono sono corsa da Udine a Milano dove ho trovato questo macello".

"Sono terrorizzata, onestamente — ha continuato —. Stanno per portare via degli oggetti assurdi, oltre i gioielli. Per fortuna che è suonato l'allarme".