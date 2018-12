Ladri a casa di Thiago Silva: svaligiata la villa dell'ex milanista, bottino da un milione di euro

Lui in campo. I ladri a casa sua. Giornata da dimenticare per Thiago Silva, che domenica sera ha ricevuto la visita - evidentemente non gradita - dei ladri.

Mentre l'ex difensore milanista giocava con il Psg contro il Nantes, i malviventi sono infatti riusciti a entrare nella sua casa nel 16esimo arrondissement di Parigi - zona esclusiva e centrale - e hanno svaligiato l'abitazione.

A dare l'allarme alla polizia, verso le 2, è stato lo stesso brasiliano, che ha indossato la maglia del Milan dal 2009 al 2012.

Il bottino, stando a quanto riferito da L'Equipe, è ingentissimo: i ladri sono infatti riusciti a portare via un milione di euro di refurtiva. Dalla villa del calciatore 34enne sono spariti un orologio da 600mila euro e altri gioielli e preziosi.