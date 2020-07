Milano, turista derubata in metro da tre ladri professionisti: braccati dalla polfer

Hanno curato una delle poche turiste presenti a Milano, poi l'hanno derubata mentre stava per entrare in metropolitana. È successo nella Stazione Centrale di Milano nella giornata di sabato 4 luglio, nei guai tre ladri tutti arrestati dagli agenti della Polfer in borghese.

Tutto è accaduto quando il trio — composto da una bosniaca di 36 anni, un albanese di 39 e un italiano di 48 — si è avvicinato alla turista nell'atrio della biglietteria. Uno di loro si è posizionato fra lei e i tornelli della metropolitana, impedendole l'accesso. La complice, con un'abile mossa, le ha rubato il portafogli dalla borsetta consegnandolo al terzo complice.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti della Polfer si sono accorti di quello che stava accadendo e sono riusciti a fermare i tre malviventi mentre cercavano di scappare. Il maltolto è stato restituito all'ignara proprietaria. Per i tre malviventi sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato in concorso.