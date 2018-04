Passeggero insegue, blocca e fa arrestare un ladro: rubava cellulari sulla linea 91 di Milano

Ruba il cellulare di una ragazza sul bus della linea 91. Un altro passeggero intuisce quello che sta succedendo quando lo vede scendere di corsa ad una fermata. Poco dopo lo capisce anche la vittima che scoppia in un pianto dirompente. Allora testimone e vittima vanno a cercare il ladro e, insieme, lo trovano e lo fanno arrestare dai carabinieri. Le impronte digitali poi tradiranno il suo passato: era già condannato in maniera definitiva a un anno di carcere.

Succede lunedì mattina a Milano, attorno alle 11. Quando l'attento passeggero - un cittadino egiziano - capisce che effettivamente c'è stato un furto, va dalla ragazza e le racconta i suoi sospetti. I due scendono nella fermata successiva per fare all'inverso il viaggio dell'autobus Atm. La speranza è quella di ritrovare il presunto ladro.

Il loro tentativo viene premiato poco dopo. Ad un certo punto, in largo Ascari, zona Romolo, riconoscono l'uomo. L'altruista egiziano decide di affrontare a volto aperto il marocchino. Così, mentre arrivano anche i carabinieri del nucleo Radiomobile, non senza difficoltà riesce a recuperare il telefono rubato alla giovane passeggera, un Iphone 6.

Arrivano anche i militari che fermano il ladro. Addosso ha altri due telefoni rubati. Per i tre cellulari che gli vengono trovati addosso - incluso quello della ragazza sul bus - l'uomo viene solo indagato a piede libero per ricettazione. Ma evidentemente la fortuna del marocchino non è infinita perché in caserma scoprono che le sue impronte digitali corrispondono a quelle di un condannato in via definitiva dal 6 aprile 2016. Deve scontare un anno di prigione per reati contro il patrimonio. E finisce lo stesso in cella.