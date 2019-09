Milano, picchia poliziotto dopo aver scippato un bimbo davanti al papà in metro: arrestato

Quando il poliziotto lo ha fermato, dopo che pochi istanti prima aveva scippato il cellulare a un bambino di 10 anni in metropolitana, lui si è scagliato contro l'agente. Calci e pugni che hanno mandato l'uomo in divisa in ospedale ma che non hanno impedito l'arresto del balordo.

Scippo nella fermata metro Loreto

A finire in manette dopo uno scippo nella fermata Loreto della metropolitana - sul treno della M1 diretto Sesto San Giovanni - è un cittadino marocchino di 28 anni. Attorno al mezzogiorno di domenica, il nordafricano ha puntato sullo smartphone tenuto in mano da un bambino, convinto di riuscire a farla franca. La reazione del papà del piccolo è stata veemente ed ha dato vita a un inseguimento sulla banchina della stazione. Le urla hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno chiamato la polizia.

Gli agenti sono intervenuti subito e hanno bloccato il 28enne che per tutta risposta li ha aggrediti. Un poliziotto ha riportato dieci giorni di prognosi. Per lo straniero si sono aperte le porte di San Vittore.