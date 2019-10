Milano, si finge 16enne per evitare l'arresto ma l'esame osseo lo smentisce: va in galera

Sperando di non dare troppo nell'occhio, si fingono clienti di un minimarket gestito da due bengalesi in via Errico Petrella, in zona Corso Buenos Aires a Milano. Così attorno alle 10 di domenica entrano nel locale con la scusa di comprare due birre. Pagate le due bottiglie, cercano di uscire dal negozio con una cassa di cartone piena di altre birre.

Si dice minorenne ma i medici lo smentiscono

La reazione dei gestori del negozio è immediata e provano a fermarli. Uno dei ladri riesce a fuggire mentre l'altro viene bloccato.

Si tratta di un cittadino algerino che, ai poliziotti che lo hanno arrestato per rapina impropria, ha detto di avere 16 anni. Peccato che sia stato smentito dall'esame osseo - una radiografia che permette di appurare la reale età di una persona - che ha dimostrato invece la sua maggiore età. Per lui sono aperte le porte del carcere mentre il suo amico e complice è ora ricercato.