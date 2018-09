Sorprende un ladro mentre forza la portiera di un'auto: chiama i carabinieri che lo arrestano

Pensava di non essere osservato da nessuno, invece aveva addosso gli occhi di un uomo. Lo stava guardando dal balcone di casa e appena ha forzato la portiera dell'auto ha preso il telefono e avvertito i carabinieri. L'epilogo? Le manette con l'accusa di furto aggravato. È successo nella serata di sabato 15 settembre in via Boscovich a Milano, nei guai un cittadino marocchino di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto intorno alle 22.30, come reso noto dai militari del comando provinciale. I carabinieri della Pmz Duomo hanno soppresso e arrestato il ladro mentre cercava di allontanarsi con un iPhone e due chiavette usb, rubate all'interno di una Suzuki. La proprietaria del mezzo, rintracciata dagli investigatori, ha riconosciuto come suoi gli oggetti trovati addosso al 36enne.

Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di San Vittore, nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.