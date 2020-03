San Donato, va a svaligiare il bar (chiuso per la quarantena da Coronavirus): ladro arrestato

Forse credeva che le strade deserte gli avrebbero lasciato libertà d'azione. Probabilmente puntava sul coprifuoco di questi giorni di emergenza Coronavirus, pensando che sarebbe riuscito a colpire e sparire in pochi minuti. Ma, purtroppo per lui, non aveva fatto i conti con le forze dell'ordine.

Un uomo di 34 anni, cittadino italiano, è stato arrestato lunedì sera dai carabinieri a San Donato Milanese con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il 34enne è stato sorpreso dai militari mentre cercava di svaligiare un bar di via XXV aprile, in quel momento chiuso come imposto dai decreti di regione e governo.

Una volta bloccato, il ladro ha spintonato e aggredito gli uomini in divisa cercando di sfuggire al controllo, ma è stato ammanettato e arrestato. Il 34enne è stato anche denunciato per "inosservanza ai provvedimenti dell'autorità" per essere uscito di casa senza un valido motivo.