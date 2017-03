Ladro "armato" di metro e nastro biadesivo ruba le offerte dei fedeli in chiesa: arrestato

Tentato furto aggravato. È l'accusa con cui i carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni che rubava i soldi delle offerte nella chiesa di Sant'Adele a Buccinasco, hinterland milanese.

Il fatto. Negli ultimi giorni il parroco aveva notato un calo delle offerte, una situazione strana che lo ha fatto insospettire e allertare i carabinieri della compagnia di Corsico. Nella giornata di giovedì — durante un controllo in borghese dei militari — è scattato il blitz e il 49enne è stato bloccato con le mani nel sacco. Il ladro si era introdotto nella chiesa semideserta e, grazie a un metro con all'estremità del nastro biadesivo, è riuscito a estrarre banconote offerte dei devoti.

L'uomo, italiano e già noto alla giustizia, è comparso venerdì mattina davanti al giudice del tribunale di Milano per il processo per direttissima: per lui sono scattati gli arresti domiciliari.