600 euro al mese con le monetine dei carrelli dell'Esselunga: anziano denunciato

Ogni giorno sostituiva gli euro inseriti nei carrelli del supermercato con rondelle metalliche di identico diametro, così riusciva a guadagnare una media di 600 euro al mese. Questa la strategia usata da un 69enne italiano di Sesto San Giovanni per arrotondare la pensione. Dopo l'allarme lanciato dai responsabili del punto vendita, l'anziano è stato colto in flagranza dai carabinieri. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.

Il sestese - scrive Il Giorno - riusciva a incassare almeno 20 euro al giorno sottraendoli dei clienti dell'Esselunga, che infatti da tempo lamentavano la situazione: alla riconsegna dei carrelli invece di avere restituita la moneta da un euro che avevano inserito, si ritrovavano in mano una rondella di quelle usate per fissare i bulloni. Dopo mesi di segnalazioni, così, i responsabili del supermercato hanno chiamato i militari.

L'ingegnoso 69enne è stato scoperto grazie alle immagini delle videocamere del negozio, che lo mostravano mentre seguiva i clienti e, approfittando di un momento di distrazione o allontanamento, scambiava i carrelli con altri che avevano all'interno le rosette metalliche. L'anziano si premurava anche di spostare gli eventuali articoli nel carrello, qualora ve ne fossero. Circa venti erano i colpi che metteva a segno ogni giorno.

Il pensionato è stato poi beccato dai carabinieri mentre stava, come sempre, sottraendo il carrello di una cliente, che questa volta era una 70enne. L'uomo, che aveva già precedenti penali contro il patrimonio, è stato denunciato.